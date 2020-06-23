2020-06-23T13:18:15+03:00
Происшествия

В Саратове гостям не понравился ремонт в чужой квартире и они забили хозяина до смерти

Дело рассмотрит суд присяжных
Екатерина Семенова
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В Саратове состоится суд присяжных, который вынесет приговор 40 и 48-летний мужчинам.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, их обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти человека.

По версии следствия, вечером 24 сентября они были дома у сестры 40-летнего мужчины на улице Отрадная. Вместе с мужем женщины они распивали алкоголь. Во время застолья гость стал критиковать зятя за за плохо сделанный ремонт.

В итоге гости вывели хозяина из его дома и избили во дворе. Более того, деверь ударил потерпевшего головой о дверь.

Жена мужчины вызвала скорую помощь, но спасти его не удалось — он умер 25 сентября от тупой травмы головы.

Сейчас обвиняемые заключены под стражу. Свою вину они не признали, дело направлено в суд для рассмотрения присяжными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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