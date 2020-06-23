В Саратове прекратят работу два троллейбусных маршрута

23 Июнь 2020 2020-06-23T12:59:01+03:00

Еще два изменят схему движения

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В Саратове завтра, 24 июня, не будут ходить троллейбусы двух маршрутов.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, маршруты №1 и 3 прекратят работу с 6 до 13 часов. А троллейбусы №5 будут ходить по укороченной схеме, только до Центрального колхозного рынка.

Кроме того, троллейбус №4 будет ходить по иной схеме, частично повторяя маршрут №2а.

Это связано с проведением торжественного шествия в честь Победы, которое пройдет на Театральной площади. Напомним, также завтра из-за него будут перекрыты несколько улиц в центре города.

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ИСТОЧНИК KP.RU