В Саратове прекратят работу два троллейбусных маршрута
В Саратове завтра, 24 июня, не будут ходить троллейбусы двух маршрутов.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, маршруты №1 и 3 прекратят работу с 6 до 13 часов. А троллейбусы №5 будут ходить по укороченной схеме, только до Центрального колхозного рынка.
Кроме того, троллейбус №4 будет ходить по иной схеме, частично повторяя маршрут №2а.
Это связано с проведением торжественного шествия в честь Победы, которое пройдет на Театральной площади. Напомним, также завтра из-за него будут перекрыты несколько улиц в центре города.
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ИСТОЧНИК KP.RU