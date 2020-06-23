Жительница Петровска проведет два года в колонии за избиение гостя гантелью
Суд признал 37-летнюю жительницу Петровска виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человеку.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, вечером 11 декабря 2019 года она позвала к себе знакомых для совместного распития спиртного.
Женщина поссорилась с 35-летним мужчиной, конфликт перерос в борьбу. Она начала бить оппонента гантелью по спине.
Теперь гражданка проведет два года в исправительной колонии общего режима. Отбывание наказания отсрочили до тех пор, пока ее ребенку не исполнится 14 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU