Жительница Петровска проведет два года в колонии за избиение гостя гантелью

23 Июнь 2020 2020-06-23T12:45:39+03:00

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Суд признал 37-летнюю жительницу Петровска виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человеку.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, вечером 11 декабря 2019 года она позвала к себе знакомых для совместного распития спиртного.

Женщина поссорилась с 35-летним мужчиной, конфликт перерос в борьбу. Она начала бить оппонента гантелью по спине.

Теперь гражданка проведет два года в исправительной колонии общего режима. Отбывание наказания отсрочили до тех пор, пока ее ребенку не исполнится 14 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU