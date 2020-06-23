Праздничный салют в Саратове 24 июня: прямая трансляция
Завтра, 24 июня, в Саратове на Соколовой горе пройдет праздничный салют к 75-летию Великой Победы.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в администрации.
Горожане, начиная с 22:00, смогут увидеть фейерверк на 558 залпов, которые отгремят в течении 10 минут.
Посмотреть салют в прямом эфире можно по интернету, если зайти на профиль мэра Саратова Михаила Исаева в соцсети Instagram а также на сайте «КП-Саратов», по этой ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU