Праздничный салют в Саратове 24 июня: прямая трансляция

23 Июнь 2020 2020-06-23T12:56:17+03:00

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Завтра, 24 июня, в Саратове на Соколовой горе пройдет праздничный салют к 75-летию Великой Победы.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в администрации.

Горожане, начиная с 22:00, смогут увидеть фейерверк на 558 залпов, которые отгремят в течении 10 минут.

Посмотреть салют в прямом эфире можно по интернету, если зайти на профиль мэра Саратова Михаила Исаева в соцсети Instagram а также на сайте «КП-Саратов», по этой ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU