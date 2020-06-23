Гендиректор «Саратовской ППК» Виктор Шубин рассказал о безопасности электричек во время коронавируса

23 Июнь 2020 2020-06-23T12:34:56+03:00

Виктор Шубин рассказал о работе пригородных поездов и городской электрички в Саратове Фото: Антон Угольков

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В пресс-центре «Комсомольской правды» в Саратове сегодня, 23 июня, генеральный директор АО «Саратовская пригородная пассажирская компания» («СарППК») Виктор Шубин рассказал о работе пригородных поездов, проекте «Городская электричка» и возможностях для туристов.

На время ограничительных мероприятий в связи с коронавирусом число пригородных поездов и маршрутов было сокращено. Но сейчас, по словам Виктора Шубина, ситуация начинает возвращаться к норме. Пока не работают восемь маршрутов, но уже рассматривается возможность их возобновления.

Виктор Шубин отдельно остановился на обеспечении безопасности при поездках. На Саратовской ППК соблюдаются меры, рекомендованные Роспотребнадзором. В частности, подвижной состав, билетные кассы проходят регулярную санитарную обработку. Для этого привлекают специализированную клининговую компанию.

Также максимально используются бесконтактные методы оплаты и проверки билетов. Сейчас решается вопрос работы терминалов в режиме оффлайн, там, где нет доступа в интернет.

Пассажирам необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Их можно купить как в билетной кассе, так и в вагоне. Виктор Шубин отметил, что сотрудники компании не имеют полномочий для привлечения нарушителей масочного режима к ответственности, поэтому вопрос остается на совести пассажиров.

- Это несложные правила, которые помогут предотвратить распространение коронавируса, — отметил он.

Кроме того, все сотрудники «Саратовской ППК» прошли специальное обучение и готовы реагировать на пассажиров с симптомами коронавируса.

Интерес у саратовцев вызывает возможность использования городских электричек. По словам Виктора Шубина, этот вид общественного транспорта обладает неоспоримыми преимуществами перед другими. В часы пик, например, городская электричка минует пробки. Также она ходит по расписанию, что позволяет планировать свое время.

Стоимость проезда — на уровне остального общественного транспорта, а сейчас можно также приобрести абонемент на поездки, который позволит дополнительно экономить. Существует и такая возможность оплаты как билет «туда и обратно» — в этом случае пассажиру не придется беспокоиться о покупке билета вечером. Кроме того, предприятия могут заключать договоры на централизованную доставку работников

- Мы готовы к сотрудничеству и приглашаем все заинтересованные предприятия, — отметил Виктор Шубин.

Сейчас в Саратове планируется внедрение «Единой транспортной карты». «Саратовская ППК» также готова принять участие в проекте.

В связи с ограничительными мероприятиями туристическая отрасль временно приостановила деятельность. Однако Виктор Шубин сообщил, что компания готова возобновить работу маршрутов, которые доставляли граждан к местам отдыха, как только ограничения будут сняты.

Разработаны такие направления движения, как в Хвалынский район, в Красноармейский район, где находятся село Золотое и утес Степана Разина. Желание сотрудничать выразили туроператоры из Пензы. Есть возможность посетить озеро Эльтон в Волгоградской области, куда другими видами транспорта просто не добраться.

При этом Виктор Шубин подчеркнул, что существенного роста цен на билеты не ожидается. Тарифы регулирует правительство Саратовской области, и они зависят от индекса потребительских цен.

- Поездки должны быть доступными, комфортными и удобными, — сказал он.

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ИСТОЧНИК KP.RU