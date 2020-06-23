Два района Саратова проведут сутки без воды

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:55:12+03:00

Коммуникации готовят к работе в холода

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В четверг, 25 июня, с 6:00 до 4:00 26 июня без воды останутся жители Фрунзенского и Волжского районов Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», в зону отключений попали адреса: улица Вознесенская, 21, Волжская, 2/10,16,18,22,24,24/26,28,32,34,36, Волочаевский проезд 3 и 5, Григорьева, 30,33/39,41/43,45,46,51, Комсомольская, 27,28/30,29,34/38,39,44,46,46/1,70, Московская, 35,39,41,43,43а,43б,45,47,55,57,59,59/30, Некрасова, 27,33/35,37,38/40,43а,43/42,46,50,52,54,65б, Октябрьская, 29,40, Первомайская, 42/44,46,47/53,50,51а,56,59,63,64,65,67,69,70,71,72,72,73,74,75,76, Радищева, 24,24а,26,28,64, Соборная, 23,23/25,33,40,42в, Соляная, 29,31,32.

А также в частных домах микрорайона, ограниченном улицами: Посадского, Глебучев овраг, Волочаевский проезд, Московская, Первомайская, Комсомольская, Некрасова, Григорьева, Соборная, Мичурина, Соляная, Октябрьская.

Отключение связано с подготовкой коммуникаций к работе в осенне-зимний период. Подвоз воды будет осуществляться по заявкам районных администраций.

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ИСТОЧНИК KP.RU