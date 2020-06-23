В Саратове рабочие нашли человеческие кости
Следователи проводят проверку по факту обнаружения костных останков на проспекте Энтузиастов.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по предварительным данным днем 22 июня возле одного из домов рабочие, которые меняли бордюр, копали грунт и обнаружили их. Они поспешили сообщить в полицию.
Проведен осмотр места происшествия, возможно, это кости нескольких людей.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. После судебно-медицинской экспертизы для определения давности и причины смерти людей и проверки по базе данных без вести пропавших лиц будет принято соответствующее процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU