В Саратове рабочие нашли человеческие кости

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:23:51+03:00

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Следователи проводят проверку по факту обнаружения костных останков на проспекте Энтузиастов.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по предварительным данным днем 22 июня возле одного из домов рабочие, которые меняли бордюр, копали грунт и обнаружили их. Они поспешили сообщить в полицию.

Проведен осмотр места происшествия, возможно, это кости нескольких людей.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. После судебно-медицинской экспертизы для определения давности и причины смерти людей и проверки по базе данных без вести пропавших лиц будет принято соответствующее процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU