Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 23 июня: федеральный штаб подтвердил данные по региону

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:46:08+03:00

Общее количество зараженных в области — 5671 человек

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Федеральный штаб сегодня, 23 июня, подтвердил данные регионального о 109 случаях заболевания коронавирусом в Саратовской области.

Общее количество зараженных в регионе — 5671 человек.

За последние сутки в России выявлено 7 425 новых случаев коронавируса в 84 регионах, зафиксировано 153 летальных исхода, полностью выздоровели 12 013 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU