Глава комитета ЖКХ в энгельсской администрации покинул пост
Председатель ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района Андрей Степин по собственному желанию ушел с должности.
Об этом «КП-Саратов» рассказали в районной администрации.
Он проработал с марта, немногим более трех месяцев.
На этой должности граждане почему-то долго не задерживаются: всего два месяца проработал Равиль Тугушев, в конце февраля ушел с нее Эльдар Узбяков, которого назначили в сентябре 2019 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU