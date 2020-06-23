Глава комитета ЖКХ в энгельсской администрации покинул пост

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:40:03+03:00

На должности он задержался несколько месяцев

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Председатель ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района Андрей Степин по собственному желанию ушел с должности.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в районной администрации.

Он проработал с марта, немногим более трех месяцев.

На этой должности граждане почему-то долго не задерживаются: всего два месяца проработал Равиль Тугушев, в конце февраля ушел с нее Эльдар Узбяков, которого назначили в сентябре 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU