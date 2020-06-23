Мошенники оставили саратовцев без 60 тыс. рублей при бронировании отдыха

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:16:27+03:00

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Жертвой мошенников стала жительница Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, она нашла в интернете сайт санатория, расположенного в одном из городов-курортов в Крыму. Она забронировала номер, для чего ввела данные своей карты, с нее списали свыше 45 тыс. рублей. После этого страничка оказалась почему-то заблокирована.

Поверил поддельному сайту и 30-летний саратовец. Он забронировал места на самолет, чтобы улететь в Санкт-Петербург, перечислил почти 15 тыс. рублей, указав данные своей карты.

После этого гражданин решил проверить, оформлен ли заказ, позвонил авиаперевозчику. Тогда стало ясно, что он перечислил деньги мошенникам.

Оба жителя областного центра обратились в полицию, возбуждены уголовные дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU