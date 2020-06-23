2020-06-23T10:16:27+03:00
Происшествия

Мошенники оставили саратовцев без 60 тыс. рублей при бронировании отдыха

Доверчивые граждане поверили поддельным сайтам
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жертвой мошенников стала жительница Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, она нашла в интернете сайт санатория, расположенного в одном из городов-курортов в Крыму. Она забронировала номер, для чего ввела данные своей карты, с нее списали свыше 45 тыс. рублей. После этого страничка оказалась почему-то заблокирована.

Поверил поддельному сайту и 30-летний саратовец. Он забронировал места на самолет, чтобы улететь в Санкт-Петербург, перечислил почти 15 тыс. рублей, указав данные своей карты.

После этого гражданин решил проверить, оформлен ли заказ, позвонил авиаперевозчику. Тогда стало ясно, что он перечислил деньги мошенникам.

Оба жителя областного центра обратились в полицию, возбуждены уголовные дела.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вынесен приговор водителю трамвая в Саратове, которая переехала ребенка
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 23 июня: федеральный штаб подтвердил данные по региону
Глава комитета ЖКХ в энгельсской администрации покинул пост
Мошенники оставили саратовцев без 60 тыс. рублей при бронировании отдыха
В Саратове пенсионерка на Daewoо Nexia сбила мужчину
Убийство парня в Степном: задержан предполагаемый злоумышленник
Из-за торжественного шествия в честь Победы в Саратове перекроют центральные улицы
В Заводском районе ночью зарезали 38-летнего мужчину
109 новых случаев заражения коронавирусов в Саратовской области
Пострадавшие от пандемии саратовские бизнесмены смогут получить 100 тыс. рублей на рекламу
На месте снесенных бараков в Елшанке построят дома для врачей скорой помощи
В Саратове 15-летняя девочка попала под колеса Lada Kalina
Четыре улицы в Саратове остались без воды
Выпускной в Саратове пройдет дистанционно
Директор НППФ «Строй – реставрация» в Саратове отмечает 55-летие
Заключенные колонии в Вольске будут шить униформу для работников МУПа
В Аткарске мужчина избил прохожего ради денег и телефона
Установлены причины смерти гибели пенсионерки на Ново-Крекингском проезде
Пьяный мужчина до полусмерти избил соседа битой в Саратове
Убийство, грабеж и угоны: в Саратове будут судить трех мужчин
По Саратовской области во вторник пройдет небольшой дождь
На площади перед саратовским цирком начали укладывать плитку
Мотоциклист попал в больницу после столкновения с «семеркой» в Балакове
Чиновников комитета по имуществу Саратова заподозрили в препятствовании бизнесу
Легковушка врезалась в трамвай на Астраханской
Дмитрий Кудинов: «Пилить деревья или не пилить. Вот в чем вопрос?»