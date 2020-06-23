В Саратове пенсионерка на Daewoо Nexia сбила мужчину
Пострадавшего госпитализировали
Фото городской ГИБДД
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Сегодня, 23 июня, около 00:50 напротив дома №9 на проспекте Строителей в Саратове 65-летняя водительница Daewoо Nexia по предварительным данным устроила ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе городского УГИБДД, она сбила 26-летнего мужчину на пешеходном переходе.
Пострадавшего госпитализировали, обстоятельства выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU