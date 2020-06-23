Убийство парня в Степном: задержан предполагаемый злоумышленник
По подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим за собой по неосторожности смерть человека, задержан 26-летний житель Пензенской области.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 22-летнего парня с ранением в области живота обнаружили вечером 21 июня у одного из домов в селе Степное Советского района.
Скорая помощь доставила его в больницу, но через некоторое время юноши не стало.
Согласно судебно-медицинскому исследованию он скончался из-за проникающего колото-резаного ранения живота с повреждением внутренних органов, осложненное внутрибрюшной кровопотерей.
Расследование дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU