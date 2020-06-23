Убийство парня в Степном: задержан предполагаемый злоумышленник

23 Июнь 2020 2020-06-23T09:56:42+03:00

Труп нашли у одного из домов в селе

Изменить размер текста: A A

По подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим за собой по неосторожности смерть человека, задержан 26-летний житель Пензенской области.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 22-летнего парня с ранением в области живота обнаружили вечером 21 июня у одного из домов в селе Степное Советского района.

Скорая помощь доставила его в больницу, но через некоторое время юноши не стало.

Согласно судебно-медицинскому исследованию он скончался из-за проникающего колото-резаного ранения живота с повреждением внутренних органов, осложненное внутрибрюшной кровопотерей.

Расследование дела продолжается.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU