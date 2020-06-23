2020-06-23T09:56:42+03:00
Происшествия

Убийство парня в Степном: задержан предполагаемый злоумышленник

Труп нашли у одного из домов в селе
Дарья Вострикова
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По подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим за собой по неосторожности смерть человека, задержан 26-летний житель Пензенской области.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 22-летнего парня с ранением в области живота обнаружили вечером 21 июня у одного из домов в селе Степное Советского района.

Скорая помощь доставила его в больницу, но через некоторое время юноши не стало.

Согласно судебно-медицинскому исследованию он скончался из-за проникающего колото-резаного ранения живота с повреждением внутренних органов, осложненное внутрибрюшной кровопотерей.

Расследование дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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