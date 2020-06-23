Из-за торжественного шествия в честь Победы в Саратове перекроют центральные улицы

23 Июнь 2020 2020-06-23T09:54:07+03:00

Ограничения продлятся с 6 до 13 часов

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В Саратове завтра, 24 июня, будут временно перекрыты несколько улиц.

Как пояснили «КП-Саратов» в администрации города, причина этого — проведение торжественного шествия в честь 75-летия Победы.

С 6 до 13 часов движение, остановка и парковка будут запрещены на следующих улицах:

- Московская от Горького до Радищева,

- Радищева от Кутякова до Театральной площади,

- Театральная площадь от Радищева до Горького,

- Горького от Театральной площади до Московской.

Также стоянку и остановку временно запретят на улице Киселева между Горького и Вольской.

Напомним, шествие должно пройти без зрителей и ветеранов.

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ИСТОЧНИК KP.RU