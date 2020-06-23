Из-за торжественного шествия в честь Победы в Саратове перекроют центральные улицы
В Саратове завтра, 24 июня, будут временно перекрыты несколько улиц.
Как пояснили «КП-Саратов» в администрации города, причина этого — проведение торжественного шествия в честь 75-летия Победы.
С 6 до 13 часов движение, остановка и парковка будут запрещены на следующих улицах:
- Московская от Горького до Радищева,
- Радищева от Кутякова до Театральной площади,
- Театральная площадь от Радищева до Горького,
- Горького от Театральной площади до Московской.
Также стоянку и остановку временно запретят на улице Киселева между Горького и Вольской.
Напомним, шествие должно пройти без зрителей и ветеранов.
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ИСТОЧНИК KP.RU