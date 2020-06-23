В Заводском районе ночью зарезали 38-летнего мужчину
По подозрению в убийстве задержан 28-летний саратовец.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 22 июня около 2:00 в одном из частных домов на 2-м Свирском проезде был обнаружен труп 38-летнего мужчины с колото-резаными ранами в области шеи и грудной клетки. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть пострадавшего.
Судебно-медицинское исследование показало, что причиной его смерти стало проникающее колото-резаное ранение груди, проникающее в брюшную полость, с повреждением печени, массивная кровопотеря.
Предполагаемый преступник задержан, на него завели уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU