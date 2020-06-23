109 новых случаев заражения коронавирусов в Саратовской области

23 Июнь 2020 2020-06-23T09:21:36+03:00

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В Саратовской области утром 23 июня стало известно о 109 случах заболевания коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, при этом лишь в каждом третьем районе число новых заболевших превышает три человека.

Новые случаи распределились так: Саратов — 28 человек, Энгельсский район — 12 человек, Балаковский район — 11 человек. В других районах семь и менее. Среди них шесть детей до 18 лет и 47 граждан старше 60 лет.

Всего в области зарегистрировано 5 671 случай заражения.

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ИСТОЧНИК KP.RU