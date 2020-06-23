109 новых случаев заражения коронавирусов в Саратовской области
В Саратовской области утром 23 июня стало известно о 109 случах заболевания коронавирусом.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, при этом лишь в каждом третьем районе число новых заболевших превышает три человека.
Новые случаи распределились так: Саратов — 28 человек, Энгельсский район — 12 человек, Балаковский район — 11 человек. В других районах семь и менее. Среди них шесть детей до 18 лет и 47 граждан старше 60 лет.
Всего в области зарегистрировано 5 671 случай заражения.
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ИСТОЧНИК KP.RU