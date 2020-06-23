2020-06-23T09:25:53+03:00
Общество

На месте снесенных бараков в Елшанке построят дома для врачей скорой помощи

Вячеслав Володин направляет собственные средства на строительство жилья
Екатерина Семенова
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Вячеслав Володин о строительстве жилья для врачей скорой помощи.

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В Саратове до конца следующего года должно появиться служебное жилье для врачей городской станции скорой помощи.

Как сообщил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин, строительство 56 квартир должно начаться уже в 2020 году.

Жилье появится в Елшанке, на улице Клубная, где ранее находились бараки, теперь снесенные.

Вячеслав Володин напомнил, что территория может быть использована в рамках благотворительного проекта

- Со своей стороны, обязательно сделаю все, для того чтобы такие квартиры появились. И часть доходов, которые получаю, в том числе от ценных бумаг, от вкладов, направлю на строительство жилья для наших врачей, врачей станции скорой помощи, — отметил спикер Госдумы.

Он призвал всех заинтересованных граждан высказывать свои мнения о планировке будущих домов. Сейчас предполагается, что они будут двухэтажные с мансардами.

Кроме того Вячеслав Володин сообщил, что рядом запланировано строительство ледовой арены, появится парк отдыха, детский сад.

- У нас сегодня дефицит составляет 55 врачей, мы построим 56 квартир. Это проект специально адресный, благотворительный для обеспечения служебным жильем работников станции скорой помощи. Он, в первую очередь, коснется врачей, во вторую очередь, мы будем решать также этот вопрос для среднего медицинского персонала. Строительство жилья также будет проводиться на месте снесенных бараков, только по улице Лагерная, и мы в этом случае постараемся закрыть дефицит, который сегодня существует. Я надеюсь, что те, кто сегодня заканчивает медицинский университет наш саратовский, те, кто закончит на будущий год, зная, что жилье служебное получат на будущий год, свой выбор сделают в пользу саратовской городской станции скорой помощи, а коллектив там замечательный. Посмотрите, пожалуйста, насколько возможно и внесите свои предложения в тот проект, который мы вам представим. Спасибо, — заявил Володин. Его видеообращение опубликовала группу сторонников спикера Госдумы в соцсети Instagram.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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