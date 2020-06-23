23 Июнь 2020 2020-06-23T09:03:38+03:00

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Вчера, 22 июня, в 18:45 напротив дома №153/163 на Большой Садовой улице в Саратове 15-летняя девочка попала под колеса Lada Kalina, за рулем которой была 53-летняя женщина.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным она переходила дорогу в неположенном месте.

Пострадавшую госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU