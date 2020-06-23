Четыре улицы в Саратове остались без воды
Водоснабжение вернут ориентировочно до 18:00
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Сегодня, 23 июня, ряд улиц в Саратове остался без воды.
Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», речь идет о Зенитной улице 12а, 20, 23, 25, Навашина 3, 3а, Геофизической 24, 2-м Проезде 9 и 10.
Водоснабжение обещают вернуть ориентировочно до 18:00, как только закончатся производственные работы.
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ИСТОЧНИК KP.RU