Выпускной в Саратове пройдет дистанционно

23 Июнь 2020 2020-06-23T08:51:07+03:00

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Выпускной для саратовских школьников пройдет в дистанционном формате.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, праздник запланирован на 27 июня, в субботу.

Для выпускников организован челлендж поздравлений в соцсети «ВКонтакте». Свои пожелания записали представители власти, учебных заведений, общественности, силовиков, ветеранов

Принять участие в челлендже может каждый. Для этого нужно записать видеообращение на 2-3 минуты в горизонтальном формате и отправить его по адресу sarkomobraz@mail.ru (с пометкой «Видео для «Выпускного») в комитет по образованию с указанием автора в срок до 25 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU