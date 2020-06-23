Директор НППФ «Строй – реставрация» в Саратове отмечает 55-летие

23 Июнь 2020 2020-06-23T08:39:30+03:00

День рождения у Александра Исаева

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Сегодня, 23 июня, директор НППФ «Строй-реставрация» в Саратове Александр Исаев отмечает 55-летие.

Он родился в областном центре, здесь же получил образование — закончил школу №48 и местный строительный техникум транспортного строительства, политехнический институт.

С 1999 по 2009 и с 2010 года является директором ООО НППФ «Строй-реставрация».

Член партии «Единая Россия» с 2005 года, избирался в Саратовскую городскую думу.

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ИСТОЧНИК KP.RU