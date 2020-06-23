Заключенные колонии в Вольске будут шить униформу для работников МУПа
В Вольском районе муниципальное предприятие подписало соглашение с колонией №5.
Как сообщили «КП-Саратов» в УФСИН региона, планируется сотрудничество по вопросу пошива одежды.
По соглашению заключенные женской исправительной колонии сошьют для работников МУПа партию летних рабочих костюмов.
Ранее переговоры с директором предприятия провел старший инженер группы МТО, УПП и СП ЦТАО ИК-5 УФСИН России по Саратовской области лейтенант внутренней службы Владимир Козлов.
В колонии трудоустроено около 200 осужденных.
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ИСТОЧНИК KP.RU