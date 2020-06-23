2020-06-23T08:38:12+03:00
Общество

Заключенные колонии в Вольске будут шить униформу для работников МУПа

Подписано соглашение о поставке пробной партии
Екатерина Семенова
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В Вольском районе муниципальное предприятие подписало соглашение с колонией №5.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФСИН региона, планируется сотрудничество по вопросу пошива одежды.

По соглашению заключенные женской исправительной колонии сошьют для работников МУПа партию летних рабочих костюмов.

Ранее переговоры с директором предприятия провел старший инженер группы МТО, УПП и СП ЦТАО ИК-5 УФСИН России по Саратовской области лейтенант внутренней службы Владимир Козлов.

В колонии трудоустроено около 200 осужденных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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