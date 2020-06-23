В Аткарске мужчина избил прохожего ради денег и телефона

23 Июнь 2020 2020-06-23T08:11:09+03:00

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Полиция раскрыла грабеж в отношении 48-летнего мужчины в Аткарске.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 12 июня в 22:00 у магазина на улице Талалихина кто-то избил его. Когда гражданин пришел домой, то обнаружил, что у него пропал сотовый телефон марки Votex и 6 тыс. рублей.

Он не заметил, как неизвестный забрал эти вещи.

Предполагаемого злоумышленника задержали, им оказался 46-летний мужчина, у которого ранее не было проблем с законом.

Гражданин во всем признался, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU