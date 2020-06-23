Установлены причины смерти гибели пенсионерки на Ново-Крекингском проезде

23 Июнь 2020 2020-06-23T08:04:01+03:00

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В Заводском районе Саратова возбуждено уголовное дело о гибели женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 68-летней женщины было найдено вечером 21 июня в квартире дома на Ново-Крекингском проезде.

На трупе имелись травмы. Согласно выводам экспертов, смерть наступила от тупой травмы груди и болевого шока.

Следователи устанавливают причины смерти, ведется розыск подозреваемого.

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ИСТОЧНИК KP.RU