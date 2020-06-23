Установлены причины смерти гибели пенсионерки на Ново-Крекингском проезде
В Заводском районе Саратова возбуждено уголовное дело о гибели женщины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 68-летней женщины было найдено вечером 21 июня в квартире дома на Ново-Крекингском проезде.
На трупе имелись травмы. Согласно выводам экспертов, смерть наступила от тупой травмы груди и болевого шока.
Следователи устанавливают причины смерти, ведется розыск подозреваемого.
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ИСТОЧНИК KP.RU