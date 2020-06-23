По Саратовской области во вторник пройдет небольшой дождь

23 Июнь 2020 2020-06-22T22:27:19+03:00

Но в Саратове дождя не ожидается

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В Саратовской области во вторник 23 июня прогнозируется небольшой дождь.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, метеорологи однако не ожидают дождя в областном центре.

Ветер будет дуть с востока и северо-востока с порывами до 14 метров в секунду.

Столбик термометра днем покажет до +24... +26 градусов. В Левобережье — до +30 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU