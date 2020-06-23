По Саратовской области во вторник пройдет небольшой дождь
Но в Саратове дождя не ожидается
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В Саратовской области во вторник 23 июня прогнозируется небольшой дождь.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, метеорологи однако не ожидают дождя в областном центре.
Ветер будет дуть с востока и северо-востока с порывами до 14 метров в секунду.
Столбик термометра днем покажет до +24... +26 градусов. В Левобережье — до +30 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU