Почтовые отделения Саратовской области работать в среду не будут
Стало известно о режиме работы отделений «Почты России» в Саратовской области 24 июня.
Как сообщили «КП-Саратов» в УФСП региона, в этот день, в среду, в связи с проведением юбилейного парада Победы, почтовые отделения по всей стране работать не будут.
Откроются только три круглосуточных отделения в Москве и одно в Санкт-Петербурге.
Во вторник и четверг все отделения будут работать по обычному графику.
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ИСТОЧНИК KP.RU