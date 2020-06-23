Почтовые отделения Саратовской области работать в среду не будут

23 Июнь 2020 2020-06-23T12:49:55+03:00

Они закроются в связи с проведением парада Победы

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Стало известно о режиме работы отделений «Почты России» в Саратовской области 24 июня.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФСП региона, в этот день, в среду, в связи с проведением юбилейного парада Победы, почтовые отделения по всей стране работать не будут.

Откроются только три круглосуточных отделения в Москве и одно в Санкт-Петербурге.

Во вторник и четверг все отделения будут работать по обычному графику.

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ИСТОЧНИК KP.RU