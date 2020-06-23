Пьяный мужчина до полусмерти избил соседа битой в Саратове

23 Июнь 2020 2020-06-22T21:51:29+03:00

Он разозлился, что тот увез его сожительницу с вечеринки

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В Ленинском районе Саратова арестован 25-летний ранее судимый парень, которого обвиняют в покушении на убийство.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено вечером 28 мая.

По версии следствия, компания из трех пар собралась на даче в Татищевском районе, чтобы отпраздновать день рождения 36-летнего приятеля. После торжества 25-летний мужчина решил отправиться домой на машине, хотя был пьян. И пока его пыталась отговорить, его спутница уехала на такси вместе с именинником и его женой.

Мужчина пришел в ярость и когда все же добрался до дома, встретился с 36-летний мужчиной у подъезда дома по улице Благодарова, так как они жили по-соседству. Молодой человек схватил из багажника биту и не менее трех раз ударил потерпевшего по голове, а когда упал, продолжил избиение.

После этого он сбежал с места происшествия, а его сожительница вызвала скорую помощь для раненого. Медикам удалось его спасти.

Сейчас 25-летнему мужчине предъявлено обвинение, он признался, что избил соседа, но отрицает, что сам на него напал, заявляя, что лишь оборонялся и не хотел убивать.

Сейчас мужчина арестован, расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU