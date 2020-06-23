2020-06-22T21:53:22+03:00
Происшествия

Убийство, грабеж и угоны: в Саратове будут судить трех мужчин

Одного из них обвиняют сразу во всех этих преступлениях
Екатерина Семенова
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В Саратове завершено расследование уголовного дела об убийстве, грабеже, угоне, покушении на угон и пьяном вождении.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвинения предъявлены трем мужчинам — 32, 34 и 35 лет.

Следствие считает, что рано утром 4 августа 2019 года компания из четырех мужчин распивала алкоголь в квартире заброшенного дома на улице Лебедева-Кумача. Один из них, 35-летний, предложил выпить в память умершей матери, но один из приятелей, которому было 37 лет, отказался.

Остальные собутыльники возмутились. 35-летний, по версии следствия, ударил его топором по голове, потом 32-летний несколько раз пнул в лицо, а 34-летний нанес три ножевых удара в спину и один в шею.

Труп они выбросили в окно, а сами скрылись.

Около часа ночи 21 августа 34-летний мужчина на остановке в поселке Приволжский Энгельсского района распивал алкоголь. Он заметил девушку с телефоном и ударил ее так, что она упала. Потом схватил телефон за 11 тыс. рублей и скрылся.

Около шести утра того же дня мужчина увидел на улице Мясокомбинат поселка Приволжский автомобиль ВАЗ-21140 своего знакомого. Он решил его угнать, но не смог завести. Впоследствии оставленные им отпечатки пальцев помогли уличить злоумышленника.

А вот другой угон ему удался — его он совершил ночью 7 июля в селе Энгельсского района. Находясь в гостях у знакомой, он украл ключи от автомобиля Geely сестры хозяйки дома, и угнал машину. Впрочем, по пути его остановили сотрудники ДПС, которые выяснили, что он не только водит в пьяном виде, но ранее уже был лишен прав по этой же причине.

Личность преступника удалось установить сотрудникам энгельсской полиции, а также показаниям ограбленной девушки. В ходе расследования установлена причастность его к убийству в Саратове.

Вину в убийстве признали все трое. Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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