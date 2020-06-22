2020-06-22T21:15:12+03:00
Общество

На площади перед саратовским цирком начали укладывать плитку

Площадь станет частью единого пешеходного кольца Саратова
Екатерина Семенова
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Перед саратовским цирком появится новая плиткаПеред саратовским цирком появится новая плитка
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев 22 июня побывал на площади Кирова и осмотрел, как идут работы в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированном президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, сейчас рабочие укладывают плитку на площади, а на фасаде здания цирка устанавливают декоративные фигуры.

На здание цирка устанавливают декоративные фигуры

На здание цирка устанавливают декоративные фигуры

Плитка укладывается и в сквере имени братьев Никитиных, а на Аллее роз основание пешеходных дорожек засыпают щебнем.

Валерий Радаев подчеркнул важность единого стандарта благоустройства на всей пешеходной части — в том числе, у кинотеатра «Победа», на улице Люкшина и в Мирном переулке.

Соседние территории также будут благоустроены

Соседние территории также будут благоустроены

- Территория между архитектурными достопримечательностями — Крытым рынком и цирком — должна им соответствовать. Объем большой, но исполнение работ ведется в графике. Затруднений у подрядчика нет — в наличие материалы, а погода позволяет вести работы в интенсивном темпе, — подчеркнул Валерий Радаев.

Планируется, что в состав единого пешеходного кольца войдут площадь Кирова, проспект Кирова, улица Волжская, Набережная космонавтов и бульвар на Рахова.

Валерий Радаев призвал к единому стандарту благоустройства

Валерий Радаев призвал к единому стандарту благоустройства

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ИСТОЧНИК KP.RU

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