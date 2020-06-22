На площади перед саратовским цирком начали укладывать плитку
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев 22 июня побывал на площади Кирова и осмотрел, как идут работы в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированном президентом России Владимиром Путиным.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, сейчас рабочие укладывают плитку на площади, а на фасаде здания цирка устанавливают декоративные фигуры.
На здание цирка устанавливают декоративные фигуры
Плитка укладывается и в сквере имени братьев Никитиных, а на Аллее роз основание пешеходных дорожек засыпают щебнем.
Валерий Радаев подчеркнул важность единого стандарта благоустройства на всей пешеходной части — в том числе, у кинотеатра «Победа», на улице Люкшина и в Мирном переулке.
Соседние территории также будут благоустроены
- Территория между архитектурными достопримечательностями — Крытым рынком и цирком — должна им соответствовать. Объем большой, но исполнение работ ведется в графике. Затруднений у подрядчика нет — в наличие материалы, а погода позволяет вести работы в интенсивном темпе, — подчеркнул Валерий Радаев.
Планируется, что в состав единого пешеходного кольца войдут площадь Кирова, проспект Кирова, улица Волжская, Набережная космонавтов и бульвар на Рахова.
Валерий Радаев призвал к единому стандарту благоустройства
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ИСТОЧНИК KP.RU