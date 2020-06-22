2020-06-22T20:55:58+03:00
Происшествия

Мотоциклист попал в больницу после столкновения с «семеркой» в Балакове

ГИБДД устанавливает обстоятельства аварии
Екатерина Семенова
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Мотоциклист пострадал в аварии. Фото ГИБДД по Саратовской областиМотоциклист пострадал в аварии. Фото ГИБДД по Саратовской области
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Вечером 22 июня в Балакове Саратовской области случилось ДТП с участием мотоциклиста.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 18:35 на пересечении улиц 30 лет Победы и Степная.

По предварительной версии, 57-летний водитель ВАЗ-2107 при повороте налево не уступил право проезда мотоциклу, которые ехал по главной дороге прямо.

В результате 36-летний мотоциклист был госпитализирован. Все обстоятельства аварии уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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