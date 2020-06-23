Вынесен приговор водителю трамвая в Саратове, которая переехала ребенка

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:07:48+03:00

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В Саратове вынесен приговор 58-летней женщине, водителю трамвая.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее признали виновной в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации трамвая, что привело к причинению тяжкого вреда здоровья.

Было установлено, что 11 декабря 2018 года трамвай маршрута №8 переехал пятилетнюю девочку. В тот момент она с мамой переходила через пути. ЧП случилось на остановке «Лучевая». После этого вагон поехал дальше, в сторону остановки «Жилучасток ГПЗ», несмотря на то, что другие участники дорожного движения сигналили водителю.

В итоге девочка была госпитализирована с тяжелыми травмами, в частности, ей ампутировало ногу.

Суд приговорил вагоновожатую к 2,5 года ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU