Вынесен приговор водителю трамвая в Саратове, которая переехала ребенка
В Саратове вынесен приговор 58-летней женщине, водителю трамвая.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее признали виновной в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации трамвая, что привело к причинению тяжкого вреда здоровья.
Было установлено, что 11 декабря 2018 года трамвай маршрута №8 переехал пятилетнюю девочку. В тот момент она с мамой переходила через пути. ЧП случилось на остановке «Лучевая». После этого вагон поехал дальше, в сторону остановки «Жилучасток ГПЗ», несмотря на то, что другие участники дорожного движения сигналили водителю.
В итоге девочка была госпитализирована с тяжелыми травмами, в частности, ей ампутировало ногу.
Суд приговорил вагоновожатую к 2,5 года ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU