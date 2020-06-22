Легковушка врезалась в трамвай на Астраханской
Образовалась пробка
Легковушка столкнулась с трамваем
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В Саратове автомобиль столкнулся с трамваем.
Как сообщили «КП-Саратов», очевидцы, авария случилась на пересечении улиц Московская и Астраханская.
По словам очевидца, также в трамвай едва не врезался большегрузный автобус.
Автобус едва избежал аварии
По Астраханской образовалась пробка.
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ИСТОЧНИК KP.RU