2020-06-22T17:15:26+03:00
Происшествия

Легковушка врезалась в трамвай на Астраханской

Образовалась пробка
Екатерина Семенова
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Легковушка столкнулась с трамваемЛегковушка столкнулась с трамваем
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В Саратове автомобиль столкнулся с трамваем.

Как сообщили «КП-Саратов», очевидцы, авария случилась на пересечении улиц Московская и Астраханская.

По словам очевидца, также в трамвай едва не врезался большегрузный автобус.

Автобус едва избежал аварии

Автобус едва избежал аварии

По Астраханской образовалась пробка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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