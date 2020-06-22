Дмитрий Кудинов: «Пилить деревья или не пилить. Вот в чем вопрос?»

22 Июнь 2020 2020-06-22T17:04:59+03:00

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Депутат Саратовской городской Думы Дмитрий Кудинов прокомментировал ситуацию с повреждением имущества горожан от падения деревьев.

- Вчерашний ураган стал еще одним подтверждением того, что городу необходимо вести постоянную работу по заменен старых зеленых насаждений на новые. У нас на Руси две крайности. Но истина, наверное, где-то посередине. Одна — ну жно наложить мораторий на спил зеленых насаждений, не проводить кронирование и опиловку деревьев. Другая крайность – это когда огромные ветви падают практически на голову, машину, дома. Сегодня мы ищем золотую середину в решении этой проблемы. Решением Думы в администрации уже создано новое управление, в которое вошли специалисты-экологи. Они займутся разработкой политики в сфере зеленых насаждений.

Я хочу обратиться к тем общественникам, депутатам, экологам, которые буквально на каждом углу кричат на весь город и бьют себя в грудь, что знают, как нужно поступать с зелеными насаждениями города, только для поднятия своего рейтинга в СМИ и хайпуют под камеру, мешают выработать правильную стратегию по уходу, обрезке или сносу старых зеленых насаждений — где же вы? И я хочу их спросить - где они были вчера, после урагана, когда ветками деревьев было повреждено пять автомобилей, газопровод, произошел обрыв электрического кабеля. И что делать в этой ситуации из них, к сожалению, никто ничего не сказал! А у людей возникает естественный вопрос — кто в этом виноват? И опять, к сожалению, в помощь никого нет рядом, кроме службы спасения, районной администрации и управляющих компаний.

Дерево, высаженное много десятилетий назад, никем не кронированное и не обследованное, выросшее высотой в несколько этажей дома — это реальная угроза не только имуществу, но и жизни! Статистика лишь подтверждает эти данные — в этом году уже зафиксировано порядка 50 случаев падения ветвей и деревьев в городе. В прошлом году — около сотни! Однозначно мы все вместе найдем выход из этой ситуации и общими усилиями наведем порядок в городе. Саратов будет красивым, благоустроенным и зеленым! — заявил Дмитрий Кудинов.

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ИСТОЧНИК KP.RU