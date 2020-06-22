2020-06-22T17:02:27+03:00
Общество

Прокуратура занялась решением проблемы обманутых дольщиков «Саратовгесстроя»

Возникли сложности с рассмотрением проекта потенциального инвестора
Екатерина Семенова
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Пикет дольщицы у проходной правительства Саратовской обалстиПикет дольщицы у проходной правительства Саратовской обалсти
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Прокуратура Саратовской области заинтересовалась ситуацией с обманутыми дольщиками в Балакове.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, ранее к прокурору области Сергею Филипенко обратилась инициативная группа граждан.

Речь идет о дольщиках ЗАО «Саратовгесстрой», дом которых должен был быть возведен в микрорайоне 3г. При этом потенциальный инвестор представил проект предоставления компенсаций дольщикам. Минстрой также подготовил заключение о соответствии проекта закону Саратовской области «О земле» и возможности предоставления участков потенциальному инвестору. Но до сих пор, уже более месяца, проект не рассматривается и не губернатором подписывается.

По словам заявителей, они вынуждены брать крупные кредиты, чтобы компенсировать застройщикам недостающую стоимость их квартир.

Кроме того, как отмечает прокуратура, депутаты областной Думы отклонили поправки в областное законодательство, которые бы позволили дольщикам участвовать в региональных программах, даже оплатив часть стоимости квартир.

Напомним, сегодня одна из дольщиц провела пикет у проходной правительства. Однако, по ее словам, во встрече с должностными лицами ей было отказано.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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