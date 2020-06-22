Вышедший на свободу мужчина до смерти забил родного деда в Саратове

22 Июнь 2020 2020-06-22T16:28:26+03:00

Мужчина признался в нападении на деда. Фото СУ СКР по Саратовской области

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В Ленинском районе Саратовской области 30-летний мужчина признался в причинении смерти своему деду.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в отношении него возбуждено уголовное дело.

По предварительной версии, в феврале 2020 году мужчина попросился жить к 69-летнему родственнику в квартиру на Буровой после того, как вышел из колонии. Однако благодарности не проявил, напротив, устраивал ссоры, в частности, упрекая в нечистоплотности.

В начале июня мужчина даже отхлестал пожилого человека шлангом от стиральной машинки. 14 июня он нанес не менее 10 ударов кулаками в грудь. 16 июня — избил его по спине, груди, в том числе, ногой. Несмотря на то, что пенсионер не мог подняться, агрессор не вызвал врачей. 17 июня, вернувшись с работы, он увидел, что дед мертв. Он сообщил родственникам, а те вызвали полицию.

Причиной смерти стала тупая травма груди и множественные переломы ребер.

Свою вину мужчина признал и раскаялся. Сейчас ему предъявлено обвинение, он взят под стражу.

Обвиняемый арестован. Фото СУ СКР по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU