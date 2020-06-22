Для дольщиков «Саратовгесстрой» планируют построить отдельный дом
В Балаково для обманутых дольщиков ЗАО «Саратовгесстрой» планируется построить отдельный дом.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ, таким образом планируется восстановить права 31 дольщика, которые не вошли в ЖСК.
Предполагается, что дом будет состоять из двух блок-секций. Этот вопрос с дольщиками обсуждали министр строительства и ЖКХ Павел Мигачев, депутат областной Думы Леонид Писной, глава Балаковского района Александр Соловьев.
Для 161 гражданина, которые уже вошли в ЖСК «Возрождение», строятся или уже построены новые дома. 71 человек получил квартиры в 2018 году. Еще один дом из двух блок-секций должен быть введен в эксплуатацию в 2020 году.
Напомним, сегодня перед зданием правительства устроила пикет дольщица из Балакова.
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ИСТОЧНИК KP.RU