2020-06-22T16:15:23+03:00
Общество

Для дольщиков «Саратовгесстрой» планируют построить отдельный дом

Минстрой напомнил об этом после пикета дольщицы
Екатерина Семенова
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Дольщица из Балакова провела пикет перед правительствомДольщица из Балакова провела пикет перед правительством
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В Балаково для обманутых дольщиков ЗАО «Саратовгесстрой» планируется построить отдельный дом.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ, таким образом планируется восстановить права 31 дольщика, которые не вошли в ЖСК.

Предполагается, что дом будет состоять из двух блок-секций. Этот вопрос с дольщиками обсуждали министр строительства и ЖКХ Павел Мигачев, депутат областной Думы Леонид Писной, глава Балаковского района Александр Соловьев.

Для 161 гражданина, которые уже вошли в ЖСК «Возрождение», строятся или уже построены новые дома. 71 человек получил квартиры в 2018 году. Еще один дом из двух блок-секций должен быть введен в эксплуатацию в 2020 году.

Напомним, сегодня перед зданием правительства устроила пикет дольщица из Балакова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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