Саратовца задержали в Пензе за серию краж пирожных

22 Июнь 2020 2020-06-22T16:12:18+03:00

Мужчина приехал в Пензу проведать сидящего в местной колонии знакомого и попался на краже кондитерски на 12 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

В Пензе задержали жителя Саратова по подозрению в серии краж из продуктовых магазинов. Об этом сообщили в УМВД России по Пензенской области.

Сотрудник службы безопасности одного из магазинов обратился в отдел полиции с заявлением, в котором сообщил о похищении кондитерских изделий на сумму более 12 тысяч рублей.

Полицейские выехали на место происшествия, изучили камеры видеонаблюдения и опросили свидетелей и очевидцев. Позже сотрудники установили личность предполагаемого преступника. Им оказался житель из Саратова 1989 года рождения. Мужчину неоднократно ранее привлекали к уголовной ответственности за кражи имущества.

Подозреваемого задержали сразу после очередной кражи из продуктового магазина. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что приехал в Пензу навестить знакомого, который отбывает наказание в тюрьме.

Позже полицейские установили причастность задержанного к совершению аналогичного преступления в Пензе.

Возбуждены уголовные дела по фактам краж. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU