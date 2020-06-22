Саратовские школьники будут собирать батарейки в рамках федерального экопроекта

22 Июнь 2020 2020-06-22T15:47:08+03:00

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В эфире радио «Комсомольская правда» эксперты рассказали о новом проекте по сбору батареек «Экозабота».

Спикерами выступили эксперт тематической площадки «Экология» Общероссийского народного фронта Александр Коган и первый заместитель генерального директора «Федерального экологического оператора» Максим Корольков.

Проект направлен на воспитание правильного экологического мировоззранеия. В первую очередь, у детей, которые потом смогут повлиять на родителей.

Пилотный проект стартовал в нескольких регионах России, в том числе, Саратовской области. Планируется, что школьники будут собирать использованные батарейки. Их будут перерабатывать на заводе в Челябинске.

Александр Коган рассказал, что проект называется «Девять жизней батарейки», потому что из них при переработке можно извлечь девять полезных микроэлементов. Если же батарейки не перерабатывать, то, при попадании в почву или воду, они выделяют токсины.

Сейчас в России ежегодно выходят из строя порядка миллиарда элементов питания и лишь 3% из них перерабатываются.

Отвечать за обращение с опасными отходами будет федеральный оператор — «РосРАО». Максим Корольков рассказал, что основная работа начнется с 2022 года.

- С 2022 года мы станем тем единым окном, которое будет собирать отходы и обеспечивать их переработку. Сейчас создается комплекс инструментов. Во-первых, это государственная информационная система. В ней каждый грамм отхода будет отслеживаться в режиме реального времени. Это система контроля: понятная и удобная. Жители будут понимать, кому сдавать, а переработчик — какие объемы, где, когда к ним привезут, — рассказал Максим Корольков.

Он отметил, что уже в июле начнется опытная эксплуатация, чтобы предприятия могли начать работу в тестовом режиме и уже были готовы к началу основной деятельности.

- Воспитав поколение правильно, сформировав экологическое мировоззрение, мы придем к совсем другой картине в окружающей среде, — уверен Максим Корольков.

- Стоит задача не просто собрать батарейки, а приучить новое поколение к этой привычке, — рассказал Александр Коган.

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ИСТОЧНИК KP.RU