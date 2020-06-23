2020-06-22T14:18:17+03:00
Общество

Пострадавшие от пандемии саратовские бизнесмены смогут получить 100 тыс. рублей на рекламу

Появились новые номинации премии «Делай на 100»
Екатерина Семенова
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Пострадавшие от пандемии саратовские бизнесмены смогут получить 100 тыс. рублей на рекламу

Центр предпринимателя «Мой бизнес» с 22 июня открыл прием заявок от предпринимателей на Премию «Делай на 100». Это уникальная в своем роде форма поддержки предпринимателей Саратовской области, в рамках которой 25 компаний получат сертификаты на 100 000 рублей, которые можно потратить на рекламную кампанию для своего бизнеса.

Четвертая волна премии «Делай на 100» будет отличаться от трех предыдущих, поскольку упор будет сделан на поддержку наиболее пострадавших в период пандемии отраслей. В связи с этим организаторы премии изменили состав номинаций для участников. Номинация «Общественное питание» осталась без изменений, а в номинацию «Торговля» смогут подать заявки предприниматели, занятые в розничной торговле непродовльственными товарами.

Еще три номинации в этот раз будут новыми, это:

- «Активный отдых, спорт, развлечения и туризм»,

- «Услуги красоты и здоровья»,

- «Иное», в которую войдут организации, занятые в сфере автоперевозок, производства изделий народных промыслов, оказания бытовых услуг населению, организации дополнительного образования и СМИ.

Прием заявок начнется 22 июня и продлится три недели, до 12 июля включительно. Чтобы подать заявку на премию, необходимо подготовить видео- и текстовую презентации о своей компании. Узнать подробную информацию о правилах подачи заявки и критериях отбора можно на сайте Премии «Делай на 100» http://делайна100.рф

Первый раз Премию «Делай на 100» вручили предпринимателям в сентябре 2019 года. Тогда на участие было подано 44 заявки. С каждой последующей премией интерес предпринимателей к ней значительно растет. Победителей второй волны объявили в декабре 2020 года и конкурс на одно призовое место составил уже больше четырех заявок (было подано 103 заявки), а на третью волну, несмотря на ограничения и самоизоляцию, было подано уже 111 заявок.

Премия вручается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным при поддержке Минэкономразвития РФ и Минэкономразвития Саратовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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