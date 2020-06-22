2020-06-22T14:07:08+03:00
Общество

Назначен начальник полиции Энгельса

Им стал Дмитрий Мамаев
Екатерина Семенова
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В полиции Энгельса Саратовской области появился новый руководитель.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, им стал подполковник полиции Дмитрий Мамаев.

Его личному составу представил заместитель начальника ГУ МВД России по Саратовской области полковник внутренней службы Владимир Никулин.

Ранее Дмитрий Мамаев возглавлял МО МВД Новоузенского района. Сейчас эту должность занял подполковник полиции Сергей Альхов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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