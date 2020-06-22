2020-06-22T13:59:32+03:00
Общество

Пляжи, кафе и кинотеатры в Саратове открывать не планируют

А вот библиотеки могут заработать на втором этапе снятия ограничений
Екатерина Семенова
Поделиться:
Пляжи пока не получили разрешения об открытииПляжи пока не получили разрешения об открытииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В ближайшее время в Саратовской области не планируется открывать места массового пребывания граждан.

Об этом сообщила на брифинге в Минздраве заместитель главы Роспотребнадзора Надежда Матвеева.

Она подчеркнула, что рестораны и летние кафе, а также театры, кинотеатры и стадионы относятся к местам массового пребывания людей, поэтому их открытие рекомендовано не раньше третьего этапа снятия ограничений. Саратовская область сейчас находится на первом этапе. Что касается библиотек, то вопрос об их открытии может быть поднят на втором этапе.

По поводу пляжей Надежда Матвеева сообщила, что пока ни один из них не получил санитарно-эпидемического заключения. Возможность их открытия будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Поволжский институт управления РАНХиГС присоединился к Всероссийской минуте молчания
Андрей Воробьев: Призывающие голосовать против поправок в Конституцию выступают против граждан страны
Пострадавшие от падения деревьев саратовские автомобилисты намерены обращаться в суд
Назначен начальник полиции Энгельса
Пляжи, кафе и кинотеатры в Саратове открывать не планируют
В Саратове в суд пришла 22-летняя девушка без личности
В Саратове свадебный кортеж чуть не сбил женщину на переходе
Жители Саратова смогут пожаловаться на пирожные и булочки
Саратовцам с детьми выплатили более 4 миллиардов рублей
Строительно-монтажная фирма в Саратове задолжала работникам 4,7 млн рублей
В Поволжском институте управления РАНХиГС защитили стартап как выпускную работу
КВС выполнили аварийную замену участка водопровода