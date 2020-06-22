Пляжи, кафе и кинотеатры в Саратове открывать не планируют

22 Июнь 2020 2020-06-22T13:59:32+03:00

Пляжи пока не получили разрешения об открытии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А вот библиотеки могут заработать на втором этапе снятия ограничений

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В ближайшее время в Саратовской области не планируется открывать места массового пребывания граждан.

Об этом сообщила на брифинге в Минздраве заместитель главы Роспотребнадзора Надежда Матвеева.

Она подчеркнула, что рестораны и летние кафе, а также театры, кинотеатры и стадионы относятся к местам массового пребывания людей, поэтому их открытие рекомендовано не раньше третьего этапа снятия ограничений. Саратовская область сейчас находится на первом этапе. Что касается библиотек, то вопрос об их открытии может быть поднят на втором этапе.

По поводу пляжей Надежда Матвеева сообщила, что пока ни один из них не получил санитарно-эпидемического заключения. Возможность их открытия будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

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ИСТОЧНИК KP.RU