В Саратове свадебный кортеж чуть не сбил женщину на переходе
Свадебный кортеж едва не сбил женщину на переходе.
В социальной сети Вконтакте анонимный пользователь опубликовал запись с видеорегистратора, на которой две машины проносятся по встречной полосе на красный сигнал светофора через перекресток улиц Топольчанская и академика Антонова в Ленинском районе.
По словам очевидца, у одной машины были сняты номера, а у второй закрыты шторкой. Один из автомобилей чуть не сбил женщину, которая переходила перекресток.
Нарушение ПДД произошло днем 20 июня.
Напомним, в этот день в Саратове случился свадебный бум. Чтобы забронировать эту дату, многие молодожены подали заявление за несколько месяцев. Ажиотаж оправдан не только красивой датой: многие пары перенесли регистрацию брака с апреля и мая на июнь.
ИСТОЧНИК KP.RU