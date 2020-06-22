2020-06-22T13:43:07+03:00
Происшествия

В Саратове свадебный кортеж чуть не сбил женщину на переходе

Иномарки пронеслись по встречке на красный свет [видео]
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Свадебный кортеж едва не сбил женщину на переходе.

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В социальной сети Вконтакте анонимный пользователь опубликовал запись с видеорегистратора, на которой две машины проносятся по встречной полосе на красный сигнал светофора через перекресток улиц Топольчанская и академика Антонова в Ленинском районе.

По словам очевидца, у одной машины были сняты номера, а у второй закрыты шторкой. Один из автомобилей чуть не сбил женщину, которая переходила перекресток.

Нарушение ПДД произошло днем 20 июня.

Напомним, в этот день в Саратове случился свадебный бум. Чтобы забронировать эту дату, многие молодожены подали заявление за несколько месяцев. Ажиотаж оправдан не только красивой датой: многие пары перенесли регистрацию брака с апреля и мая на июнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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