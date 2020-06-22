Жители Саратова смогут пожаловаться на пирожные и булочки

22 Июнь 2020 2020-06-22T13:45:32+03:00

На качество хлебобулочных изделий можно будет пожаловаться в Роспотребнадзор Фото: Ольга Симонова

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В Саратовской области начала работу горячая линия Роспотребнадзора по качеству хлебобулочных и кондитерских изделий.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, она будет работать до 6 июля.

Свои вопросы можно задать в будние дни с 9 до 20 часов по телефонам: 8-800-100-18-58 и 8(845-2) 22-88-48. В праздничные и выходные дни по телефону 8(845-2) 20-18-58. А также через раздел «Прием обращения граждан» на сайте Роспотребнадзора. Кроме того, можно позвонить в Консультационный Центр по защите прав потребителей по номеру 8-(845-2)-39-49-01 или в территориальные отделы Роспотребнадзора.

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ИСТОЧНИК KP.RU