2020-06-22T13:29:51+03:00
Общество

Саратовцам с детьми выплатили более 4 миллиардов рублей

Только единовременные выплаты в 10 тысяч рублей обошлись бюджету более чем в три млрд рублей
Александр Уриевский
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В Саратовской области продолжаются выплаты семьям с детьми в соответствии с Указом Президента РФ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». На эти цели было перечислено уже более 4 миллиардов рублей региональным отделением Пенсионного фонда РФ.

По указу Президента, семьи с детьми до 3 лет получают ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей с апреля по июнь. В Саратовской области средства перечислены 59 551 семье на общую сумму 914 445 000 рублей.

Также с 1 июня начались единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Их получили 241 366 семей с детьми от 3 до 16 лет, - - 3 168 570 000 рублей.

Подробнее о выплатах, а также о подачи заявления родители могут узнать на сайте Пенсионного фонда России. Регистрация на Госуслугах для подачи обращения не требуется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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