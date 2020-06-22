Строительно-монтажная фирма в Саратове задолжала работникам 4,7 млн рублей
В Ленинском районе Саратова после прокурорской проверки фирма выплатила работникам долг по зарплате в 4,7 млн рублей.
- ООО «Промэл-Строй», осуществляющее строительно-монтажные работы, не платило 51 сотруднику пять месяцев зарплату, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ведомстве.
Руководителей фирмы трижды привлекали к административной ответственности, два раза прокурор вносил представления, однако все же было возбуждено уголовное дело.
Кроме того, в суд также направили заявления о взыскании начисленной, но невыплаченной зарплаты.
После этого работникам фирмы все же отдали деньги в полном объеме.
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ИСТОЧНИК KP.RU