2020-06-22T13:30:44+03:00
Коронавирус Covid-19

В Саратове ищут добровольцев для исследования иммунитета к коронавирусу

Область вошла в число регионов, где пройдут популяционные исследования
Екатерина Семенова
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Саратовская область вошла в число регионов, где будут проведены исследования популяционного иммунитета к коронавирусу.

Как сообщила на брифинге в Минздраве заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева, исследование будет проведено методом случайной выборки. Будут использоваться ИФА тест-системы Роспотребнадзора.

Всего требуется три тысячи добровольцев. Среди них должны быть дети от года до 17 лет, а также взрослые, разделенные по шести возрастным группам. Заполнить анкету добровольцев можно уже сейчас, она размещена на сайте Роспотребнадзора.

Первый этап исследования начнется в июне, сейчас готовится информация для населения, но Надежда Матвеева уже сейчас призвала записываться в волонтеры, в том числе, это касается детей.

- Проведение исследования является необходимым элементом эпидемиологического надзора. Оценка популяционного иммунитета поможет определить группу риска и сделать вывод о том, какой охват населения вакцинацией необходим для защиты населения от коронавируса, — пояснила Надежда Матвеева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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