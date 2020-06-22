2020-06-22T12:53:41+03:00
Общество

За три дня в Саратовской области поймали 91 пьяного водителя

Всего госавтоинспекторы выявили 2,2 тыс. нарушений
Екатерина Семенова
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В Саратовской области за три дня — с 19 по 21 июня — госавтоинспекторы выявили почти 2,2 тыс. нарушений ПДД.

- К административной ответственности привлекли 283 водителей тонированных машин, 414 непристегнутых, 51 человек водил автомобиль без прав, 56 — не пропустили пешеходов. Кроме того, по подозрению в преступлении задержали 44 человек, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

Число бесед с водителями за эти три дня перевалило за три тыс. Госавтоинспекторы успели поймать 91 пьяного шофера, из которых 24 отказались «дышать в трубочку», а 15 — катались без прав.

Всего за этот период, с 19 по 21 июня, на дорогах случилось 13 ДТП, в которых 14 человек пострадали, а двое — погибли. За те же дни 2019 года зарегистрировано 32 аварии, в которых двое людей скончались, а 37 — пострадали.

В ГИБДД отметили, что подобные рейды будут идти постоянно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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