Двух врачей из Саратова наградили орденом Пирогова

22 Июнь 2020 2020-06-22T12:45:48+03:00

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Двух врачей из Саратова, борющихся с коронавирусом, наградили новой государственной наградой — орденом имени Пирогова.

Об этом рассказал сегодня, 22 июня, на брифинге в Минздраве области первый заместитель министра Станислав Шувалов.

Один из награжденных — заведующий инфекционным отделением №7 горбольницы №2 имени Разумовского Владимир Елистратов

Как отметил Шувалов, это успешный травматолог-ортопед, который одним из первых откликнулся на ситуацию и решил работать в «ковидном» госпитале.

Второй награжденной стала заведующая отделением Балаковской клинической больницы Наталья Крашенинникова. По словам Станислава Шувалова, всю жизнь она лечила пациентов с инфекционными патологиями, а сейчас перешла на «новый уровень» и помогла уже 200 пациентам.

- Благодаря таким замечательным докторам, медсестрам мы видим такие положительные сдвиги в числе выздоровевших, — отметил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.

Он сообщил, что всего в честь Дня медицинского работника награды разного уровня получили 1 948 специалистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU