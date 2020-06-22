Парад в Саратове пройдет без зрителей и ветеранов
В Саратове шествие частей саратовского гарнизона 24 июня в честь 75-летия Победы пройдет в урезанном составе. Кроме того, на шествие не приглашают ветеранов и зрителей. Об этом заявила на брифинге в минздраве региона 22 июня заместитель руководителя Роспотребнадзора по Саратовской области Надежда Матвеева.
- 24 июня проводится шествие войск саратовского гарнизона в ограниченном количестве. Было соответствующее письмо от начальника гарнизова. Шествие планируют провести без зрителей и без ветеранов, - прокомментировала Матвеева проведение массового мероприятия, против которого выступал Роспотребнадзор.
ИСТОЧНИК KP.RU