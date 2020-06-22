Почти полсотни зараженных коронавирусом в Саратовской области — на аппаратах ИВЛ
В Саратовской области в больницах находятся 1 850 человек с коронавирусом, из них 1644 — с пневмонией. Об этом сегодня, 22 июня, рассказал первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
- 149 больных в тяжелом состоянии, 49 — на ИВЛ, — сообщил Шувалов.
Всего в регионе 5 562 зараженных коронавирусом, 3 236 из них — женщины.
Показатель заболеваемости в области — 229,8 на 100 тыс. населения, в РФ он — 398,4.
Под наблюдением находятся 10 249 человек, снято оно с 13 237.
Число смертей в области остается прежним — 41. Выздоровевших — 2 640.
При этом Шувалов отметил, что за выходные снизилось число выписанных.
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ИСТОЧНИК KP.RU