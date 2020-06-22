Еще пять троллейбусов с энгельсского завода отправили в Петербург

22 Июнь 2020 2020-06-22T12:00:13+03:00

Всего до конца года в Северную столицу уедет 87 «рогатых»

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Вторую партия новых троллейбусов «Адмирал» отправили из Энгельса в Санкт-Петербург.

- Пять новых троллейбусов «Адмирал 6281» изготовил Энгельсский завод электрического транспорта компании «ПК Транспортные системы», — сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики Саратовской области.

Первую партию в рамках контракта с ГУП «Горэлектротранс» Санкт-Петербурга передали 28 мая 2020 года. Первые пять троллейбусов работают на маршруте №13.

Всего 87 троллейбусов поступят в распоряжение петербургского предприятия до конца 2020 года.

Сейчас ООО «ПК «Транспортные системы» арендовало для работы производственные площади ЗАО «Тролза», которое попало в сложную финансово-экономическую ситуацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU