Еще пять троллейбусов с энгельсского завода отправили в Петербург
Вторую партия новых троллейбусов «Адмирал» отправили из Энгельса в Санкт-Петербург.
- Пять новых троллейбусов «Адмирал 6281» изготовил Энгельсский завод электрического транспорта компании «ПК Транспортные системы», — сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики Саратовской области.
Первую партию в рамках контракта с ГУП «Горэлектротранс» Санкт-Петербурга передали 28 мая 2020 года. Первые пять троллейбусов работают на маршруте №13.
Всего 87 троллейбусов поступят в распоряжение петербургского предприятия до конца 2020 года.
Сейчас ООО «ПК «Транспортные системы» арендовало для работы производственные площади ЗАО «Тролза», которое попало в сложную финансово-экономическую ситуацию.
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ИСТОЧНИК KP.RU